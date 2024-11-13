働きながら余暇を楽しむ「ワーケーション」で地域との関係を築きます。 大手企業の社員らが、地元の小学生とまちの課題について考えました。 海と山に囲まれた人口約700人の諫早市・大草地区。 起伏のある海岸線と海沿い走る電車が織りなす絶景が心地よいまちで、柑橘栽培が盛んです。 地域にある大草小学校にこの日、富士通やトヨタ自動車、サントリーなど 大手企業の社員が訪れました