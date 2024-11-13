白洋舎 [東証Ｓ] が11月13日後場(15:00)に決算を発表。24年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比4.4％増の20.1億円に伸び、通期計画の21.5億円に対する進捗率は93.6％に達し、5年平均の67.0％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比38.0％減の1.3億円に落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の実績であ