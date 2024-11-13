Ｒｅｂａｓｅ [東証Ｇ] が11月13日後場(15:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比59.7％増の2.1億円に拡大し、通期計画の3.8億円に対する進捗率は56.3％に達し、さらに前年同期の39.9％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益は前年同期比17.8％減の1.6億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績であ