◆女子プロゴルフツアー大王製紙エリエールレディスプロアマ日（１３日、愛媛・エリエールＧＣ松山＝６５７５ヤード、パー７１）前週、２１歳２２２日の年少３位で初の年間女王を決めた竹田麗央（りお、ヤマエグループＨＤ）は「初めて年間女王を取れたのでうれしい気持ちでいっぱいですが、今週はリセットしてまた頑張りたい」と意気込んだ。先週の伊藤園レディスは今季４度目の予選落ちで、ツアー史上初めて女王が会場に