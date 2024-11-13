ニックス [東証Ｓ] が11月13日後場(15:00)に決算を発表。24年9月期の連結経常利益は前の期比30.5％減の2億0700万円に落ち込んだが、25年9月期は前期比15.9％増の2億4000万円にＶ字回復する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比27.3％減の4800万円に減り、売上営業利益率は前年同期の6.7％→4.0％に悪化した。 株探ニュース