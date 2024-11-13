©️ABCテレビ 16人組ダンス&ボーカルグループ・THE RAMPAGE from EXILE TRIBE（以下「THE RAMPAGE」）の3人のボーカルは、2度目の東京ドーム公演に対してどんな思いだったのか？公演本番はもちろん、舞台裏の川村壱馬、吉野北人、RIKUに、目頭が熱くなる……！ ©️ABCテレビ 【動画】ライブ本番中に涙で歌えなくなり……。THE RAMPAGE吉野北人「なんかもうズルイんですよ