白銅 [東証Ｐ] が11月13日後場(15:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比25.2％増の17.7億円に伸び、通期計画の32億円に対する進捗率は55.5％に達し、5年平均の46.3％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比0.4％減の14.2億円とほぼ横ばいの計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(