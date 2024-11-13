オーウエル [東証Ｓ] が11月13日後場(15:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比5.4％増の5.4億円に伸びたが、通期計画の13.5億円に対する進捗率は40.3％となり、5年平均の38.8％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比15.8％増の8億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実