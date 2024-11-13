酒井重工業が大幅安。午後２時３０分ごろ、２５年３月期連結業績予想について売上高を３３０億円から２７２億円（前期比１７．６％減）へ、営業利益を２７億３０００万円から１７億４０００万円（同４７．６％減）へ下方修正すると発表。世界の建設機械市場がコロナ後の需要拡大期から峠を越えて調整期を迎えるなか、引き続き調整局面が続く見通しのため。期末配当予想も６５円から６０円５０銭へ減額した。これらが嫌気され売ら