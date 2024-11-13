横浜FCは11月13日、違反行為による入場禁止処分を公表した。「10月19日（土）2024明治安田J２リーグ第35節ベガルタ仙台vs横浜FC（ユアテックスタジアム仙台／14:00キックオフ）において、横浜FCサポーターの方による違反行為があったため、該当者１名に対して以下の処分内容の通告を行いましたので、お知らせいたします」【画像】サポーターが創り出す圧巻の光景で選手を後押し！Jリーグコレオグラフィー特集！違反行為は、ハ