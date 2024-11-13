アドベンチャー [東証Ｇ] が11月13日後場(15:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年6月期第1四半期(7-9月)の連結最終利益は前年同期比17.2％増の4.9億円に伸び、通期計画の15.5億円に対する進捗率は31.7％に達したものの、5年平均の79.8％を下回った。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の13.5％→13.1％に低下した。 株探ニュース