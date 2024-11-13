【バクー時事】米国と中国は１２日、バクーで開かれている国連気候変動枠組み条約第２９回締約国会議（ＣＯＰ２９）で、メタンガスなど二酸化炭素（ＣＯ２）以外の温室効果ガス排出の削減を議論する会合を、議長国アゼルバイジャンと共催した。二大排出国の米中は、バイデン米政権下で気候問題を通じて対話を重ねており、協調をアピールした。米国で同問題を担当するポデスタ大統領上級顧問は演説で、「中国と米国はフロンガス