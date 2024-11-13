紅葉の見頃を迎えた長野県の軽井沢町。平日でも多くの観光客が訪れて、大変な渋滞が今起きているということです。地元の住民の人によると、今年は例年以上の混雑ぶりで、日常生活に支障が出ているということです。【画像】紅葉絶景…「スワンレイク」雲場池100年を超える歴史ある軽井沢高原教会■絵画のような紅葉平日でも観光客殺到東京駅から新幹線でおよそ1時間。“自然の宝庫”長野県の軽井沢は、地の利の良さでも人気