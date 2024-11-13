『今日も、東京 古民家カフェ日和』（川口葉子・著）が11月14日に世界文化社より発売される。 【写真】文房具店で谷中文化を味わう「散ポタカフェ のんびりや」 2019年3月発売以来、好評を博し増刷を重ねてきた『東京 古民家カフェ日和』は、文筆家・喫茶写真家の川口葉子が綴る古民家カフェの案内本。 刊行から5年、コロナ禍などの影響により、惜しまれつつ閉店するカフェも何軒か出ている。それを受け、このたび同書の