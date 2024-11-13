陸上女子やり投げのパリ五輪金メダリスト・北口榛花（26＝JAL）がスポーツブル公式チャンネル「石橋とアスリートが盛り上がって三田」に出演。やり投げにハマった理由を明かした。バドミントン、競泳で全国大会出場のスポーツ少女が、「投てき競技に向いている」と高校入学時に陸上部から熱烈勧誘を受けてやり投げに挑戦する。「毎日来て下さるので1回だけ」と体験してみると予想以上に楽しかった。「バドミントンのスマッ