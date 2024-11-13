秋の火災予防運動にあわせてピアニストの「ハラミちゃん」が東京消防庁の一日消防署長をつとめ、訓練が行われました。13日、東京・新宿区では、ピアニストの「ハラミちゃん」が東京消防庁・新宿消防署の一日消防署長をつとめ、演奏を披露したほか消防訓練を行いました。訓練は地震の影響で営業中のビルから火災が発生し高層階に逃げ遅れた人がいるという想定で行われ、消防隊員がハシゴ車などをつかって救助する手順を確認しました