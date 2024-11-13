中国長江三峡集団によると、中国初の高風速海域で建設された洋上太陽光発電プロジェクトである三峡集団東山杏陳180MW洋上太陽光発電所プロジェクトの発電ユニット第1弾がこのほど系統接続した。人民日報海外版が伝えた。同プロジェクトは福建省東山県杏陳鎮と前楼鎮の海域に位置する。同地域の長年の平均日照時間は2204時間、太陽光資源が豊富で、年平均風速は5．2m/sで、最大風速は48m/s、周辺の風力、波、海流などの自然条件が厳
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