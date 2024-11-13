Image: PARALAXIS / Shutterstock 3分の1以上が絶滅の危機はキツいな…。絶滅危惧種のレッドリストで知られる国際自然保護連合（IUCN）の報告によると、世界中の樹種の3分の1以上が絶滅の危機に瀕しているそうです。1万6000種以上が絶滅の危機南米コロンビアのカリで開催された生物多様性条約締約国会議（COP16）において、IUCNが絶滅危惧種を掲載しているレッドリストで明らかにしたところ