女優の酒井法子(福岡市出身)が、かつて一緒に明星の表紙を飾ったアイドル仲間のライブを鑑賞した際の様子や、懐かしのアイドル雑誌「明星」の表紙を紹介。公開した写真の数々が話題を呼んでいる。酒井は、「『Funky Diamond 18 LIVE TOUR 2024 PLATONIX 〜ツンデレなシンデレラ〜 』in Zepp Diver Ctiy  ご招待頂き伺ってまいりましたぁ」とつづり、「少年隊」の錦織一清と振付師のパパイヤ鈴木によるユニット「Funky Dia