◇東京六大学野球秋季フレッシュトーナメント第2日予選リーグA組法大（1勝1敗） 7―0 東大（1敗）（2024年11月13日神宮）指名打者で出場した法大の大西遼多（1年＝中京大中京）が2安打4打点の活躍で勝利に貢献した。父は来季からソフトバンクの外野守備走塁兼作戦コーチを務める崇之氏。父からは「自分が一番すごい打者だと思って打席に立て」とアドバイスされ3回には満塁で走者一掃の二塁打を放った。「ボクは長打が