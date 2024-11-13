バンダイナムコグループのバンダイスピリッツ（東京）は１３日、プラモデル商品の希望小売価格を来年４月から順次引き上げると発表した。人気アニメ「機動戦士ガンダム」のプラモデル「ガンプラ」を含む７１商品が対象となる。プラモデルの値上げは初めて。値上げ幅は平均で約１５％。原材料価格や物流費などの上昇を踏まえた。２０１５年に発売された「ＨＧＵＣ１／１４４ＲＸ―７８―２ガンダム」が１１００円から１３