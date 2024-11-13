習近平主席、北京を出発ペルーでＡＰＥＣ出席へ【新華社北京11月13日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は13日午前、特別機で北京を出発した。ペルーのボルアルテ大統領の招きに応じ、同国リマで開かれるアジア太平洋経済協力会議（APEC）非公式首脳会議に出席し、同国を国賓として訪問する。蔡奇（さい・き）共産党中央政治局常務委員・中央弁公庁主任、王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長らが同行し