日本時間午後１０時半に１０月の米消費者物価指数が発表される。総合の大方の予想が前年比２．６％上昇、コアの大方の予想が前年比３．３％昇となっており、総合の前年比の伸びが前月の２．４％上昇から加速する一方、コアの前年比の伸びが前月の３．３％上昇から変わらないとみられている。全米自動車協会（ＡＡＡ）の集計によると、ガソリンの全米平均価格は１０月に一段と下落している。こうしたことが影響して、予想を下回る