アジア株下落、ウォルツ「敵国と対峙すること恐れない」さっそく対中タカ派発言上海株は下げ一服 東京時間14:06現在 香港ハンセン指数 19679.65（-167.23-0.84%） 中国上海総合指数 3421.80（-0.17-0.01%） 台湾加権指数 23021.06（+39.29+0.17%） 韓国総合株価指数 2430.63（-51.94-2.09%） 豪ＡＳＸ２００指数 8187.00（-68.63-0.83%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 78171.06（-504.1