東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 国内企業物価（10月）08:50 結果0.2% 予想0.0%前回0.3%（0.0%から修正）（前月比) 結果3.4% 予想2.9%前回3.1%（2.8%から修正）（前年比) 【豪州】 賃金指数（第3四半期）09:30 結果0.8% 予想0.9%前回0.8%（前期比) 結果3.5% 予想3.6%前回4.1%（前年比) ※要人発言やニュース 【米中関係】 ウォルツ米下