YOSHIKIさん・HYDEさん・SUGIZOさんと共にロックバンド「THE LAST ROCKSTARS」でプレイしており、今月11日に脱退を発表したギタリスト・アーティストのMIYAVIさんが、自身のＸを通じて、脱退にまつわる本心を明かしました。 【写真を見る】【 MIYAVI 】脱退の理由は「攻め続けることの難しさ」YOSHIKI・HYDE・SUGIZOに感謝【THE LAST ROCKSTARS】最初にMIYAVIさんは、昨夜YOSHIKIさんが投稿したMIYAVIさんへのエールに応える