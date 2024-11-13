Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２の藤ヶ谷太輔（３７）が１３日、都内で「ＦＲＡＧＲＡＮＣＥＤＡＹ２０２４」の受賞会見に女優のＭＥＧＵＭＩ（４３）とともに登壇した。フレグランス業界全体を盛り上げていくイベントで、藤ヶ谷は初めてプロデュースしたフレグランスブランド「Ａｉｍｅｔｏｉ（エメトワ）」を発表。「香りは昔から好きで、自分の中でいろんなシーンで使い分けて、いろいろ使ってますし、１００％自分がイメージした