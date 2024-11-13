エクストリームが後場急騰し年初来高値を更新している。午後１時３０分ごろ、２５年３月期の連結業績予想について、売上高を１１０億円から１１６億５０００万円（前期比１４．０％増）へ、営業利益を１０億円から１５億円（同３６．７％増）へ、純利益を７億１０００万円から１０億８０００万円（同４．４％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を２６円から４０円へ引き上げたことが好感されている。 子会社