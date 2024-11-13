共和コーポレーションが後場に上げ幅を急拡大し、年初来高値を更新した。１３日午後１時、２５年３月期の連結業績の上方修正を発表しており、好感されたようだ。今期の売上高予想は５億１５００万円増額して１６１億７５００万円（前期比１０．９％増）、最終利益予想は１億２００万円増額して７億８３００万円（同２１．０％増）に引き上げた。あわせて発表した９月中間期の売上高は前年同期比１３．８％増の８１億