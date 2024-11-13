千鳥・かまいたち 4人の冠番組「千鳥かまいたちアワー」（日本テレビ系 毎週土曜よる11時30分）。11月9日（土）放送では、大悟発案の“一撃芸人"オーディション 後半戦の模様をお届けした。一度見たら真似したくなるインパクトのある芸人“一撃芸人”をノブ、山内健司、濱家隆一が審査。後半戦まず登場したのは、グレープカンパニー所属・芸歴11年目のワンパンの仲松。沖縄出身ということで「シーサーシーサー」「うれシーサー」「