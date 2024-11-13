【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■『THE FIRST TAKE』での「ゴッデス」のパフォーマンスでは、心を揺さぶるギターの弾き語りを披露 中国系アイスランド人のシンガーソングライター・レイヴェイ（Laufey）が、11月1日にリリースした「サンタ・ベイビー」に続き、7日にあらたなオリジナルクリスマスシングル「クリスマス・マジック」（Christmas Magic）をAmazon Music限定でリリ&#1