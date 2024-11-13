BLACKPINK（ブラックピンク）のJENNIE（ジェニー）が、大阪のピザ店を訪れた様子をInstagramで投稿し、話題を集めている。 【写真】ピザにかぶりつくBLACKPINKジェニー ■BLACKPINKジェニー、豹柄パンツで大阪を楽しむ ジェニーは11月10日、大阪・パナソニックスタジアム吹田で行われたライブイベント『SUPERPOP JAPAN 2024』に出演。先日、大阪のコンビニや喫茶店を楽しむオフショットも投稿していた