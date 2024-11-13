【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「走れSAKAMOTO」の一部が聴けるPV公開！ Vaundyが、2025年1月11日よりスタートするTVアニメ『SAKAMOTO DAYS』のオープニングテーマ「走れSAKAMOTO」を書き下ろしたことが発表となった。 『SAKAMOTO DAYS』は、『週刊少年ジャンプ』にて2020年から連載中の大人気漫画作品。累計発行部数は、600万部を突破している。 そんな『SAKAMOTO DAYS』のTVアニメ第1ク&#1254