オープニングラウンドA組2試合が行われ、米国はパナマに9−3で勝利。2勝2敗とした。米国は初回に1点を先制されたが、その直後にドジャース傘下で今季マイナー34発の4番・ウォードの2点打で逆転し、この回4点を奪った。2回にもウォードの3ランでリードを拡大。7回にも2点を加え、突き放した。投手陣は細かくつなぐ継投策で8回には元DeNA・パットンが6番手で登板し2安打を許すも無失点だった。米国は初戦のプエルトリコ戦に0