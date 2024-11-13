コロナ禍後のインバウンド（訪日外国人客）増加に伴い、神奈川県内の観光地で無許可営業の「白タク」が増えている。取り締まりが強化された１０月１日以降だけで、神奈川県警は訪日客狙いの運転手６人を逮捕。年間数件だった摘発件数は今年、すでに１２件に上っている。（横浜支局中山知香）外国人観光客でにぎわう鶴岡八幡宮（鎌倉市）の参道「若宮大路」。１２日、十数人の捜査員が通行する車に目を光らせていた。正午頃、