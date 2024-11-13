作業船から土砂を積み込む車両。「辺野古崎」沿岸海域での土砂投入に向かうとみられる＝13日午後、沖縄県名護市米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移設を巡り、政府は13日、新たに「辺野古崎」の沿岸海域で土砂投入を開始した。政府や県の関係者が明らかにした。政府は、これまで沿岸部南側にのみ土砂を投入しており、この海域では埋め立てをほぼ完了している。移設に反対する県は「工事の進捗を注視する」として