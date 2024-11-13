テレビ朝日の加藤真輝子アナウンサー（３９）が、年内をもって退社する意向であることが１３日、分かった。岩手県出身の加藤アナウンサーはお茶の水女子大卒業後の２００９年にテレビ朝日入社。１５年に同期入社の社員と結婚した。１７年に第１子を妊娠し、同年に出産準備のため担当していた「スーパーＪチャンネル」を卒業。２年間の産休・育休を経て１９年４月に復帰。２０年には第２子の妊娠を公表し、出産（産休）、育休を