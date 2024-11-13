[バクー １２日 ロイター] - 英国のスターマー首相は１２日、温暖化ガス排出量を２０３５年までに１９９０年比で８１％削減する新たな目標を発表した。７８％削減としてきた既存の目標を引き上げる。アゼルバイジャンで開かれている第２９回国連気候変動枠組み条約締約国会議（ＣＯＰ２９）で記者会見し、新たなＮＤＣ（排出削減目標）によって「英国は気候（変動対策の）リーダーとしての評価をさらに高める」と述べた。新目