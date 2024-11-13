ガールズグループILLITの新曲『Cherish（My Love）』が、米ビルボードで人気を博している。【画像】「NewJeansのコピー」とされたILLIT、どこまで似てるのか11月12日（現地時間）、米ビルボードが発表した最新チャート（11月16日付）によると、ILLITの2ndミニアルバム『I'LL LIKE YOU』のタイトル曲『Cherish（My Love）』が「グローバル」で77位、「グローバル200」で136位に入り、2週連続でチャートインを果たした。ILLITの1stミ