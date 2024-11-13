ＮＨＫは１３日、３年前に放送された連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」の再放送が１８日から始まることから、再放送にもかかわらず「再放送ＰＲ」の特番を放送。ネットは早くも「泣いた」「涙」などの声があふれた。ラジオ英会話講座とともに歩んだ３世代ヒロインの１００年を描いた作品。岡山の和菓子店の娘・安子を上白石萌音、安子の娘・るいを深津絵里、安子の孫で、るいの娘・ひなたを川栄李奈が演じた。ＰＲ特番