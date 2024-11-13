イベント開催チラシオンラインで同時に「ランニングマン」を踊った最多人数でギネス世界記録に挑戦OSAKA KOUMIN Action Platformが主催、大阪府が共催する本事業は、子どもたちの成功体験の機会創出や、「やり抜く力」を養うこと、大阪の飛躍・発展を支える次世代の育成を目的としている。大阪・関西万博開催までの5ヵ年計画最終年となる今回は、オンラインで同時に「ランニングマン」のダンスムーブを行った最多人数でギネス世界