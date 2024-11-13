兵庫・明石市で10月20日、自転車に乗った男がリサイクルに出す予定のイスを白昼堂々と盗む様子が撮影された。男は約20分後に再び現れ、合計6脚のイスを盗んだ。被害者の男性は盗難行為がエスカレートするのを恐れていて、警察に被害届を提出した。白昼堂々“リサイクル品のイス”を連続窃盗兵庫・明石市で10月20日、カメラがとらえたのは、自転車に乗って現れた男が、両手に何かを持って立ち去った一部始終だった。被害にあった男