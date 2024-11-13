錢高組 [東証Ｓ] が11月13日後場(14:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比43.0％減の18.4億円に落ち込んだが、通期計画の23億円に対する進捗率は80.0％に達し、5年平均の59.5％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比73.9％減の4.6億円に大きく落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の実績で