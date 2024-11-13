携帯用ゲーミングPC『Steam Deck』の限定版発売が決定した。名称は『Steam Deck OLED： 限定版ホワイト』。白とグレーを基調とした限定カラーモデルとなっており、日本時間の11月19日（火）午前8時にKOMODO Steam Deck ストアで発売予定だ。Steam Deck - Steam Deck is here!：https://steamdeck.komodo.jp/数量限定モデル『Steam Deck OLED: 限定版ホワイト』『Steam Deck』は、PC向けのゲームストア「Steam」で配信されているゲ