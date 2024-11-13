外国産の豚肉や外国産を混ぜた豚肉を「国産」と偽って納品したとして神奈川県警は13日、相模原市の食材加工会社「寿食品（ことぶきしょくひん）」の元社長や元取締役ら男5人を逮捕しました。この会社が納品した食材は、神奈川県内の小中学校の給食で「国産」として使用されるなどしていました。警察によりますと、不正競争防止法違反（誤認惹起行為）の疑いで逮捕されたのは、相模原市の食材加工会社「寿食品」元社長の鹿島敏裕容