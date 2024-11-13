日本原電敦賀原発2号機の再稼働が、原子力規制委員会発足以来の初の不許可となった。【図解・そもそも解説】原発の活断層審査地層や鉱物で「動かない」を確認2011年3月の東京電力福島第一原発の事故後、国内で運転していた54基の原発はすべて停止した。その後、福島第一原発を含む21基が廃炉になった。これまでに再稼働したのは7原発13基だ。規制委では、6原発9基について再稼働・運転開始に向けた審査が続いている。時間
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