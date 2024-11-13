ヒガシマル [福証] が11月13日後場(14:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比5.1倍の2億1300万円に急拡大し、従来予想の5400万円を上回って着地。 通期計画の2億5900万円に対する進捗率は82.2％に達し、さらに5年平均の62.9％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比3.5倍の4600万円に急拡
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