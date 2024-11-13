石油資源開発 [東証Ｐ] が11月13日後場(14:00)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比34.0％減の258億円に落ち込んだ。 併せて、通期の同利益を従来予想の578億円→542億円(前期は688億円)に6.2％下方修正し、減益率が16.0％減→21.2％減に拡大する見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の440億円→785億円(前期は536億円)に78.4％上方修正し、一転して46.3％増益を見込み、