■乃木坂46筒井あやめ、オフショルダーニットで“大人あやめん”に変身！ 【写真】雰囲気一転！肩出し＆メガネ姿の自撮りショットを公開した筒井あやめ（乃木坂46） 乃木坂46の筒井あやめが自身のInstagramにて、自撮りショットを公開した。 メガネの絵文字と共に投稿したのは、オフショルダーのニット＆シルバーフレームのメガネをかけた姿の自撮りショット。普段は服装も含めてガーリー