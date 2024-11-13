タレントの山口もえさんと、お笑い芸人・バイきんぐの西村瑞樹さんが「NISSAN SERENA presents WANDER HUNTER 発表会」に登壇しました。  【写真を見る】【山口もえ】「こう見えてアウトドア派」子供の成長を実感、幸せな家庭でのエピソードを明かす「WANDER HUNTER」は 日産セレナと一般社団法人 日本アドベンチャーツーリズム協議会が手を組み「家族版 アドベンチャーツーリズム」を提唱。全国28か所のアクティビティ